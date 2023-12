Lotta allo spaccio, arrestato un pusher 42enne

Pistoia, 6 dicembre 2023 - La squadra mobile di Pistoia ha arrestato in flagranza un albanese di 42 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti erano impegnati in un servizio di polizia giudiziaria volto alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, quando hanno notato movimenti sospetti, riconducibili proprio ad attività di spaccio, da parte del 42enne. Hanno quindi svolto un controllo presso la sua dimora, dove sono stati trovati un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante e con evidenti tracce di sostanza stupefacente, due involucri termosaldati di cellophane trasparente con all'interno cocaina per un peso complessivo di 17,1 grammi e 6.900 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Materiale, soldi e droga sono stati sequestrati. L'uomo, su disposizione del pubblico ministero è stato portato nel carcere di Prato, in attesa dell'udienza di convalida.

