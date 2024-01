Insospettisce i poliziotti nascondendosi tra la folla: arrestato latitante

Pistoia, 17 gennaio 2024 - Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato a Pistoia un uomo di nazionalità marocchina di 35 anni. In particolare gli agenti si sono insospettiti quando hanno notato il suo atteggiamento, di chi cerca di sfuggire alle forze dell’ordine. L'uomo infatti, alla vista della pattuglia della polizia, ha tentato di evitarla cercando di nascondersi e confondersi tra i numerosi passeggeri in arrivo con un treno proveniente da Firenze.

L'uomo, che a quel punto è stato fermato per un controllo, si è mostrato nervoso e in difficoltà, tanto che, alle domande degli agenti, non è stato in grado di fornire la motivazione della sua presenza in quel capoluogo. Il 35enne si è contraddetto più volte sulla sua effettiva residenza e sulle proprie generalità. Gli agenti a quel punto hanno approfondito le indagini, e a seguito di una serie di riscontri sui documenti in suo possesso e sulle scarne informazioni fomite dal 35enne, hanno accertato che l'uomo era gravato da numerosi precedenti. Era ricercato e su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Lucca. A quel punto, terminati gli atti, il 35enne è stato condotto presso il carcere di Prato. Maurizio Costanzo