"Giornata della ristorazione": 60 le adesioni in provincia di Pistoia

Pistoia, 27 aprile 2023 – La buona cucina, intesa anche come momento conviviale, da unire alle strutture ricettive all’avanguardia e d’eccellenza della nostra provincia. Ecco perché, su idea di Fipe-Confcommercio, venerdì prossimo (29 aprile, ndr) si terrà la «Giornata della Ristorazione». Al momento, bisogna dire che le adesioni stanno superando ogni più rosea aspettativa da parte degli organizzatori visto che ci saranno ben 60 ristoratori provenienti da ogni angolo della provincia suddivisi tra la città (circa 40), la Valdinievole (15) e la Montagna (5).

L’appuntamento si propone, infatti, di riunire cuochi e ristoratori italiani a tutti i livelli i quali, dando la loro adesione al progetto, proporranno, all’interno dei menu, un piatto a base di pane, fil rouge del primo appuntamento, a cui è collegata un’importante iniziativa di charity: per ogni piatto a base di pane, Fipe donerà un euro sino al massimo di 30mila euro in favore della Caritas Italiana per garantire il diritto al cibo alle famiglie più povere. L’iniziativa avrà poi cadenza annuale e vedrà i ristoratori in veste di protagonisti: un segnale forte per esprimere come il mondo della ristorazione possa farsi testimone e portavoce del senso di comunità.

«La grande adesione a questa prima edizione – commenta Tommaso Gei, presidente interprovinciale di Fipe Confcommercio – testimonia la vitalità di un settore che resta saldo volano dell’economia territoriale. Questa è un’iniziativa che riesce a unire due anime: quella del valore che il settore produce a Pistoia in termini di occupazione e indotto generale, e quella del valore sociale che lo stare a tavola esprime, incentivando la voglia di stare insieme. La ristorazione crea, da sempre, presidio, vitalità e benessere nelle nostre città, nei quartieri, nei borghi. Dobbiamo andarne orgogliosi e sostenerla ogni giorno».

Moltissime, considerata la mole dei partecipanti, le ricette che verranno proposte. I commensali potranno optare, ad esempio, per una pappa al pomodoro eseguita seguendo in parte la ricetta della tradizione – con la bozza pratese – ma cucinata in chiave inedita, a partire dall’assenza di aglio; per una cipolla ripiena con bozza di Prato e pecorino toscano Dop su crema di pane; per la classica zuppa di pane alla pistoiese arricchita con contrasti sorprendenti e per decine di altre ricette differenti, in un mix costante tra tradizione e innovazione.