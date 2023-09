"Zona Franca". Teatro per i bambini

Teatro in piazza domani alle 17 a Montale, in piazza Matteotti, su iniziativa del Comune di Montale e Atp-Teatri di Pistoia. Lo spettacolo "Zona Franca" (ingresso libero) è per i piccoli, a partire dai 6 anni. Scritto e interpretato da Federica Mafucci, con la regia di André Casaca e prodotto da Teatro C’art, "Zona franca" è il territorio dove venire trasportati all’interno di un mondo libero e fantasioso, ma con la profondità di una vita difficile e incerta, come quella di Franca, la protagonista, ispirata a una donna realmente esistita.