Zagor a Pistoia nel nuovo numero di Naturart

In primo piano l’inconfondibile Palazzo di Giano, la ripa del Sale, il lastricato di piazza del Duomo. Altrettanto inconfondibile - lo conferma, ci fossero dubbi, la sua maglia rossa con cerchio giallo sul petto che raffigura l’Uccello del tuono – la presenza di Zagor, che lascia il suo set prediletto, l’immaginaria foresta di Darkwood, per animare eccezionalmente proprio la ‘nostra’ piazza del Duomo. È la copertina dell’ultimo numero dell’urban magazine Discover Pistoia edito da Giorgio Tesi e disegnata da Marcello Mangiantini, apprezzatissimo (e collezionabile) omaggio che questo sabato sarà nelle edicole della città in abbinamento gratuito a chiunque acquisti una copia de La Nazione. Di motivi per non lasciarsi sfuggire il regalo ce ne sono come sempre a pioggia, tutti legati all’approfondimento, alla curiosità, agli eventi ‘in salsa pistoiese’. A partire dalla cultura, con le iniziative targate Pistoia Musei, circuito Musei Civici e Biblioteca San Giorgio, più uno speciale a più pagine dedicato invece all’imminente festival di antropologia contemporanea "Dialoghi di Pistoia", atteso in città dal 26 al 28 maggio prossimi.

C’è poi un evento che parla di Pistoia e lo fa fuori da Pistoia: è la presentazione del prossimo Naturart, fratello maggiore di Discover, che avverrà nel contesto del complesso di San Domenico a Prato. Prosegue il progetto fotografico ideato da Nicolò Begliomini, "Pistoriensis", che ritrae stavolta l’unicità di Silvia Parentela, presidente della sezione pistoiese di Fidapa, mentre per quel che riguarda gli appuntamenti fissi di Discover tornano "Pistoia com’era" con la terza parte dedicata al racconto in bianco e nero di via Cavour, la rubrica di Coldiretti che qui parla di cibo sintetico, la pagina a cura di Far.Com. che presenta la campagna di prevenzione contro i melanomi, la presentazioni a cura del Giardino Zoologico. Valdinievole presente, come sempre, a presentare "Cammin Gustando" edizione 2023 a Monsummano, la mostra personale di Filippo Biagioli a Larciano e la prossima esposizione al Mo.Ca di Montecatini che vedrà protagonista Corrado Zanzotto. A presentare ognuno il proprio fare attivo ci sono poi la Fondazione Giorgio Tesi, Un raggio di luce, Unicef, la Fondazione Jorio Vivarelli, il Premio Ceppo e molti altri.

"Questo maggio – scrive il direttore editoriale Giovanni Capecchi in apertura di numero – è anche un mese in cui si consolidano collaborazioni che vengono da lontano: ad esempio quella con i Dialoghi di Pistoia, sempre presenti su Naturart o su Discover e affiancati dalla green partnership di Giorgio Tesi Group, ma in questo numero accompagnati da uno speciale di otto pagine. Mentre prosegue il progetto Pistoriensis, la copertina torna a essere d’autore. Chissà se un giorno realizzeremo un album con le cover di Discover: di fatto, lo sforzo è quello di presentare ogni mensile con una illustrazione e una immagine originale e unica".

linda meoni