"What a wonderful world", contro la Sla Con il drone di Bracali e gli artisti pistoiesi

L’associazione Spalti, impegnata da dieci anni nel sostegno alle persone colpite da Sla, ricorda l’appuntamento di stasera (ore 21.30) nell’anfiteatro di Villa Stonorov, in via di Felceti 11, con "What a wonderful world", evento solidale voluto dalla Fondazione Vivarelli e sostenuto dalla Fondazione Caript, con Nadia Meli. A far da guida nelle meraviglie del nostro pianeta, con il suo drone, sarà Luca Bracali, fotografo, esploratore e documentarista pistoiese di fama internazionale. Proietterà video e fotografie realizzati nei cinque continenti e in alcune delle più belle città italiane riprese durante il lockdown. Accanto a Bracali: Daniela Dolce Ensamble, Saflya Dancer, Danny’s Drums e L’Orkestraccia’nTrio. Ingresso a offerta da 15 euro: 339.7024274; 329.6890286.