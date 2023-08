Week end di eventi in Montagna: scopri Pistoia!

Un fine settimana ricco di eventi sulla Montagna Pistoiese: oggi pomeriggio ai Giardini di Via del Teso, alle ore 15, seconda edizione della "MaresCaccia al tesoro": le squadre devono essere composte da 4 a 8 persone tra i 12 e i 99 anni, di cui almeno una maggiorenne. Si partecipa solo a piedi, pena squalifica. Per iscrizioni o informazioni rivolgersi a Roberta, 339.3360296, Giulia 339.4241030 e Laura 339.8753823. Alle 16.30 il Polo Didattico di Fontana Vaccaia (Via Brennero 49, Abetone) ospiterà Silvana Agostini e Rita Gualtierotti della Banca del Tempo di Pistoia, per la presentazione del libro "Dialogare con la natura lungo i sentieri della parola. Corrispondenze a più voci e a più sguardi". Domani, domenica 20 agosto, alle ore 10, si conclude nella Sala Coop di Maresca la rassegna "La Montagna a Fumetti", con l’incontro dal titolo "Mary Shelley e la Montagna Pistoiese", mentre l’Ecomuseo propone domani, alle ore 17 la conferenza dello studioso Simone Vergari (nella foto) che incontrerà il pubblico al Palazzo Achilli di Gavinana per presentare: "Tra Colera e Microscopio. Filippo Pacini: un uomo... uno scienziato". Il testo ripercorre la vicenda umana e scientifica del medico pistoiese, attraverso le sue scoperte più significative come il vibrione del colera e i cosiddetti "corpuscoli del Pacini", che nonostante nessuno dei suoi contemporanei seppe davvero intuirne il valore, hanno impresso una svolta decisiva nel mondo scientifico.

Andrea Nannini