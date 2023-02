Volontariato: unire le forze per progetti comuni

Oltre 40 persone hanno partecipato sabato pomeriggio presso la scuola "Dante Alighieri" di Quarrata alla quarta edizione del "Laboratorio di comunità" organizzato dalla Fondazione delle comunità pistoiesi, questa volta dedicato al territorio della Piana. Obiettivo è sviluppare coesione sociale sui territori e promuovere un’economia di fraternità rispettosa dell’ambiente e delle persone. I laboratori sono occasioni di incontro con cui la Fondazione intende coinvolgere enti, associazioni, amministrazioni, e privati cittadini per dare il proprio contributo di esperienza e idee, e mettere a disposizione talenti, risorse e progettualità per costruire insieme un futuro diverso per il welfare locale.

I partecipanti, divisi in gruppi in modo casuale, hanno avuto un’ora di tempo per portare i loro contributi, che poi sintetizzati sono stati letti all’intera assemblea. Tra i contributi emersi, quello di fare in modo che ogni individuo possa aprirsi all’altro attraverso la conoscenza, acquisendo valori e passioni che può trasmettere agli altri, abbattendo la pigrizia di pensiero e di azione e di creare una regia catalizzatrice delle energie presenti sul territorio. Inoltre tra le proposte dei partecipanti al laboratorio, tra cui i rappresentanti dell’associazione Pozzo di Giacobbe, il sindaco Gabriele Romiti, il vicesindaco Patrizio Mearelli e l’assessore alle politiche sociali Mariavittoria Michelacci, è stato posto l’accento sull’importanza di Favorire la sinergia tra associazioni, terzo settore e imprese. I prossimi appuntamenti con i laboratori saranno a Pistoia presso la sede della Fondazione Caript sabato 11 e sabato 18 marzo.

Daniela Gori