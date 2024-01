"Voleva cambiare casa. La cercava più piccola"

AGLIANA

Alessio Cini forse stava cercando una nuova casa. Lo racconta un amico che l’ha visto pochi giorni prima della drammatica morte dell’uomo, il cui corpo è stato trovato bruciato la mattina di lunedì scorso, davanti alla sua casa, che si trova alla Ferruccia di Agliana, in prossimità del ponte di Berlicche e del torrente Brana. "L’ho visto pochi giorni fa – racconta l’amico –, mi aveva chiesto se potessi aiutarlo a trovare una casa piccola. Una richiesta che mi aveva fatto in modo naturale, senza dimostrare particolari apprensioni. L’unica preoccupazione che aveva manifestato Alessio era per la sorella disabile, che lui accudiva costantemente". E’ quanto racconta un amico di Alessio Cini che, vista la delicatezza del caso, chiede di rimanere anonimo. L’amico, profondamente addolorato, non riesce a capacitarsi della drammatica fine del 57enne, tecnico tessile in una ditta di Prato, che descrive come un uomo buono e mite. "Mi aveva parlato con naturalezza di essere alla ricerca di una casa di piccole dimensioni – racconta ancora -, non sembrava affatto preoccupato, ad eccezione per la salute della sorella. Non aveva assolutamente dato segni di una persona che vuole porre fine alla sua vita". Poi l’amico si lascia andare ai ricordi del passato: "Alessio aveva una grande attenzione all’ambiente – riferisce -, lo ricordo in particolare per le grandi lotte contro gli inceneritori e la costruzione di nuovi impianti, tanti anni fa. Era stato attivo su questo fronte sia ad Agliana che nell’area pratese. Andavamo spesso insieme alle varie assemblee e incontri su questo argomento. Con lui ricordo di avere passato tanti momenti belli. Cini si interessava anche alla politica - aggiunge - e amava confrontarsi, sempre in modo pacifico e costruttivo, anche con chi non la pensava come lui. Qualunque sia la causa della sua morte non meritava assolutamente questa tragica fine – conclude sconsolato l’amico –. Era gentile, mite, non l’ho mai visto arrabbiarsi, forse è stato sfortunato".