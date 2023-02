Volete danzare per aria? Al Maggese si può

Tante performance, emozionanti e divertenti, che hanno coinvolto a sorpresa anche il pubblico, per l’inaugurazione del Nuovo Maggese nell’ex polispazio Hellana, in via Mazzini ad Agliana. L’associazione culturale Amnio, che ha trasferito all’ex polispazio la propria attività, ha presentato anche tutte le opportunità formative. Si va dai laboratori di teatro per adulti e ragazzi, danza aerea e acrobatica aerea e workshop permanente. Il laboratorio di teatro adulti è condotto da David Spagnesi (direttore artistico di Amnio, drammaturgo e regista), e si svolge il martedì dalle ore 21 alle 23. Il laboratorio ragazzi è condotto da Martina Benedetti e Alessia Scafetta (due giovani già con ottima formazione teatrale e in discipline affini), che si svolge il venerdì dalle 16 alle 18. Sempre il venerdì, dalle 18 alle 20, workshop diretto da Lisa Bellini (regista e conduttrice di laboratori teatrali) sul tema "Il cerchio del giorno" (durata due o tre mesi) dedicato alla riscoperta dei riti quotidiani, ripetuti ogni giorno e mai uguali. Ci sono, inoltre, i laboratori condotti da Matteo Niro (un passato da atleta agonista in sport da combattimento, arti marziali, ginnastica artistica e calisthenics, che ha frequentato anche l’Accademia circense), sotto la cui direzione si possono seguire i laboratori di danza aerea il mercoledì dalle 21.30 alle 23.30 e acrobatica aerea (in collaborazione con l’associazione Ad Maiora) il mercoledì e venerdì dalle 20 alle 21.30. L’associazione Amnio è affiliata Asc e per partecipare alle attività serve il tesseramento. Per iscrizioni ai laboratori e per tutte le informazioni chiamare il numero 377.2528546, oppure consultare il sito www.amnioteatro.it e i social.

Con queste attività il Nuovo Maggese fa rivivere l’ex polispazio Hellana, un luogo che in passato è stato magico, per tanti anni utilizzato in affitto dal Comune di Agliana per attività culturali, dal teatro alla musica, danza e mostre d’arte, convegni e dibattiti. L’ultima destinazione è stata a deposito libri della biblioteca Marcesini. Da marzo 2020, con la scadenza del contratto, l’amministrazione comunale aveva traslocato i libri in altri locali e l’immobile era inutilizzato. L’associazione Amnio, nata nel 2007, dal 2014 a giugno 2022 ha svolto l’attività in via Acqualunga, in un’area del Comune affidata in gestione. Nei mesi scorsi, David Spagnesi e Lisa Bellini, fondatori di Amnio e con una lunga attività artistica legata all’ex polispazio Hellana (dal 1998 come operatori del Ciaf e poi nel laboratorio comunale di teatro), hanno contattato il proprietario e preso in affitto il locale, riportando in vita un luogo di cultura nel centro di Agliana, che conserva le sue origini e si fonde con quelle del Maggese, tra i colorati elementi d’arredo e scenografici e la creatività di tutti gli operatori di Amnio. Una nuova, emozionante storia, per David e Lisa e i loro collaboratori e allievi, accolta con gioia dalle tante persone che nel tempo hanno frequentato l’ex Hellana e che non sono volute mancare all’inaugurazione, rievocando ricordi indelebili.

Piera Salvi