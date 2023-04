Volantino truffa: "Andate via dalle case in cui non siete residenti"

Gira in grande quantità, sui social, un volantino con l’intestazione (fasulla) del ministero degli Interni che invita i non residenti a lasciare le abitazioni dove sono ospitati. Ma è tutto falso. Qualcuno lo ha preso sul serio, qualcun altro ha pensato a un pesce d’aprile ritardato, alla fine però il tam tam è stato notevole e molte chat lo hanno riportato, forse un segnale che gli ultimi furti che si sono verificati hanno lasciato un segno di insicurezza nei cittadini. Le autorità – secondo quanto riportato nel volantino falsamente attribuito al dipartimento della pubblica sicurezza – svolgeranno dei controlli ai quali i cittadini dovranno esibire vari documenti per non incorrere in ammende o addirittura, rischiare la reclusione fino a 12 anni.

Il sindaco Luca Marmo, interpellato sulla vicenda ha chiaramente affermato che si tratta di un falso: "Dalle verifiche effettuate è emerso che il volantino non è mai stato affisso in qualsiasi luogo della Montagna Pistoiese, invito chi sia in possesso di informazioni sulla sua diffusione o affissione a informare le forze dell’ordine per smascherare gli autori, anche se, visto che la diffusione arriva ben oltre il nostro territorio, l’immagine utilizzata può essere stata realizzata dovunque".

L’ipotesi più accreditata è quella che qualche malintenzionato, probabilmente ladri d’appartamento, stia usando questo mezzo per scoprire quali possano essere le prede più abbordabili. Sul sito della Polizia di Stato, che pubblica proprio il volantino in questione, si legge: "Obbiettivo principale dei truffatori è quello di ingenerare preoccupazione, soprattutto tra gli anziani che vivono da soli e che potrebbero diventare facili prede di impostori, se invita, pertanto, a contattare le forze dell’ordine al numero 113 qualora si venisse coinvolti in questa situazione".

Andrea Nannini