Vola in moto nella scarpata I soccorsi

Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18.30 circa, sulla Strada Statale 12, a poche centinaia

di metri dopo l’incrocio che porta al paese di Cutigliano. La vittima è un motociclista, un uomo di 48 anni di Lucca, finito in una scarpata dopo un volo di almeno cinque metri.

L’uomo stava percorrendo la Statale in direzione Abetone quando, per motivi ancora da individuare, ma che, in attesa degli accertamenti degli inquirenti, sono apparsi inspiegabili, nell’affrontare una curva ha perso il controllo della moto, volando letteralmente in una scarpata, per diversi metri, una parabola di almeno cinque metri. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118 e c’è stato uno spiegamento di forze.

Su posto, in aiuto del ferito, sono accorsi i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, un’autoambulanza della Misericordia di Cutigliano, l’automedica di stanza a San Marcello e i volontari del Soccorso Alpino Speleologico Toscano.

Dopo aver prestato le prime cure al ferito, che non ha mai perso conoscenza e appariva confuso, ma tutto sommato abbastanza vigile, è stato deciso il suo trasferimento all’ospedale di Pisa, in codice giallo, con l’elicottero Pegaso 3, per gli accertamenti e le cure del caso. Da una prima valutazione risultava evidente

il trauma sul fianco destro, particolarmente spalla e braccio, ma niente fa pensare che sia in pericolo di vita.

Andrea Nannini