"Vogliamo potenziare il turismo sul territorio"

"Con il progetto ’Turismo verso il 2023’ siamo stati capaci di intercettare, in soli sei mesi, centinaia di contatti utili per il territorio, dai tour operator ai privati, passando per le guide. L’obiettivo, adesso, è quello di espandere ulteriormente la gittata della nostra azione, perché dopo la pandemia il turismo si conferma l’asset trainante del territorio". Lo dice Paolo Cavicchio, presidente del Consorzio turistico città di Pistoia, nel commentare le attività connesse al progetto. Oggi, dopo sei mesi di lavoro, i risultati sono evidenti.

Oggi il Consorzio conta oltre trenta associati ed esprime un consiglio capace di rappresentare strutture ricettive, esercizi della ristorazione, campeggi, guide turistiche ed i principali siti turistici cittadini. "Turismo: verso il 2023", l’iniziativa di promozione svolta in compartecipazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Camera di Commercio, ha prodotto una serie di appuntamenti dedicati agli stakeholder del settore che, per mole e qualità dei contatti acquisiti, determina oggi una visibilità territoriale notevolmente accentuata.

L’attività è iniziata ad ottobre con un tour dedicato per un importante tour operator tedesco. Nello stesso mese la partecipazione alla Fiera TTG di Rimini, all’interno dello stand di Toscana Promozione Turistica. A dicembre è stata la volta di un Educational Tour curato da Vetrina Toscana, con foodblogger e giornalisti che hanno potuto apprezzare le suggestioni storiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio di Pistoia. A gennaio istituzioni e operatori sono stati messi a confronto tramite il convegno sulle opportunità turistiche espresse dal Montalbano. Nel mese di febbraio, infine, il Consorzio ha preso parte alla Fiera Bit di Milano, andando a fare match con centinaia di nuovi contatti.