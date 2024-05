Viviamo nell’epoca del digitale. La poesia è pazienza e passione

Il teatro e la letteratura sono sempre stati strettamente collegati agli eventi storici e sociali, ma è ancora così? Oggi le tematiche che si affrontano sono sempre più proiettate su un futuro tanto grandioso quanto incerto. Per capire come la letteratura interpreti i processi attuali ci siamo rivolti al poeta, critico letterario e curatore editoriale Paolo Fabrizio Iacuzzi.

Gli abbiamo chiesto in che epoca culturale viviamo e ha risposto che "siamo nell’epoca del digitale, in cui dominano i social e gli influencer contano più dei maestri e degli intellettuali". I media hanno amplificato il concetto di potere e di libertà indiscriminata di pensiero, per cui tutti si sentono autorizzati a esprimere un parere su tutto, anche in assenza di conoscenze specifiche.

Definisce l’epoca contemporanea come un grande Medioevo, poiché ci sono pochi spazi di condivisione reale e occorre creare, o ricreare una comunità che riesca a dialogare, a mettere insieme delle risorse e a educarsi come il progetto educativo del Premio Ceppo. Prosegue affermando che non dobbiamo sottometterci a questa società, ma portare avanti valori reali, come la condivisione e la compassione. Alla domanda su quante e quali siano le correnti culturali attuali ha evidenziato che non ce ne sono di univoche, e che l’artista deve far riferimento a un imperativo etico per esprimersi nel romanzo, nella poesia e nel racconto.

Si definisce uno "scrittore in versi" appartenente a una corrente "di poeti che sono tornati a porre alla base della poesia l’esperienza profonda dell’io" e aggiunge che "c’è bisogno di coniugare al proprio io un noi". Infine gli abbiamo chiesto quando e perché ha deciso di essere un artista e ci ha risposto che è diventato un artista suo malgrado. Per lui tutto è iniziato sui banchi di scuola, "poiché è grazie alla scuola che si affacciano dentro di noi le vocazioni e molto spesso è grazie agli insegnanti o alle esperienze, come quella del servizio civile alternativo a quello militare". Iacuzzi ha iniziato a sentire questa vocazione tra la quarta e la quinta liceo e ci racconta che è grazie a un professore di Filosofia che ha riconosciuto e coltivato il proprio talento.

Però ci sottolinea che dal dire "Adesso inizio a scrivere" al pubblicare la sua prima opera passano molti anni proprio "perché prima di raggiungere un obiettivo si devono fare molte letture e si deve fare molta esperienza di sé e degli altri".