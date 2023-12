Vivaisti, è tempo di bilanci: "Vendite in calo rispetto al ’22. Ma quel che pesa è l’inflazione"

Arrivati a pochi giorni dal Natale, è tempo di bilanci di fine anno per l’Associazione Vivaisti Italiani che ha vissuto un 2023 carico di attese e novità, alla luce anche del cambio della guardia alla presidenza con la fine del mandato di Luca Magazzini e l’approdo dell’altro vivaista locale Alessandro Michelucci.

"L’anno si era aperto al meglio, poi c’è stata un po’ di flessione chiudendo con circa un meno 2 per cento rispetto alle vendite fatte nel 2022 – afferma lo stesso Michelucci – ma se si tiene conto dell’inflazione siamo a un calo dei volumi di venduto che arriva fino all’8 per cento. Mai come adesso c’è da fare squadra e andare in cerca anche di mercati nuovi, confidando in una bella primavera 2024 che può ridarci slancio".

L’assemblea di resoconto dell’attività si è svolta all’hotel Villa Cappugi: in questa sede è stato approvato all’unanimità il bilancio preventivo di cassa 2024, arrivando anche a un annuncio importante come quello della procedura d’ingresso in Ena (European Nurserystock Association) che riunisce i vivaisti europei, indicando come proprio rappresentante Alessandro Mangoni.

Di tutto questo se ne saprà di più a fine gennaio. "Da quando sono entrato in carica – ha aggiunto Michelucci – sono stati sei mesi molto intensi. Abbiamo iniziato subito con la creazione della società per la gestione di ’Pistoia Fitolab’, che ci consentirà di vendere le nostre piante con una certificazione della loro buona salute andando avanti con l’acquedotto verde per l’approvvigionamento idrico che dovrebbe permettere di portare le acque reflue depurate dell’impianto di San Colombano nella nostra piana ai vivai".

Ma non finisce qui. "Inoltre, proseguono in maniera massiccia gli incontri per creare la filiera del riciclo della plastica con Revet: l’accordo è oramai in dirittura d’arrivo con i vivaisti che dovranno raccogliere i tubi di polietilene per l’irrigazione e i vasi rotti e da lì nascerà il nuovo prodotto. L’Olanda e il Belgio, che sono i nostri maggiori concorrenti sono già attivi su queste filiere e quindi anche noi dobbiamo organizzarci".

Per quanto riguarda il bilancio di Avi, l’associazione attualmente riunisce 220 soci vivaisti con pareggio a 132mila euro con oltre 70mila euro spesi per le attività di divulgazione, promozione e ricerca per il settore. Numerosi, poi, gli ospiti che sono intervenuti all’assemblea a partire dal presidente del Distretto Francesco Ferrini che ha ribadito come, ad oggi, "non c’è nessun distretto con una così ampia varietà e quantità di piante".

Presenti anche l’assessore al vivaismo di Pistoia, Gabriele Sgueglia, e il consigliere regionale del Pd Marco Niccolai che si è soffermato sulla recente alluvione che ha colpito la nostra zona. Infine è stato presentato anche il bilancio sociale della cooperativa agricola Agribios, partner di Avi per il riuso degli scarti agricoli, facendo riferimento al processo in corso di trasparenza dei processi organizzativi che la pone decisamente all’avanguardia.

