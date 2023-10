Vivaismo e competitività globale. La sfida passa dall’essere sostenibili: "Quali occasioni riserva il futuro?"

Sale l’attesa per quello che si preannuncia un momento di riflessione e confronto su un comparto strategico. Per Pistoia, e non solo. L’appuntamento per parlare del futuro dell’industria verde è fissato questo venerdì, 27 ottobre, a partire dalle 17.30, nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, con quella che è stata definita dagli organizzatori come la "Serata del vivaismo 2023". Emblematico il titolo del convegno: "Vivaismo e competitività: quali i fattori chiave della sostenibilità economica e ambientale?". Inevitabile che la scelta per la location ricadesse sulla nostra città: capitale internazionale di un distretto straordinario che esporta piante nel mondo per svariate decine di milioni di euro all’anno e che, sempre di più, si pone al centro di sfide globali.

La regia dell’iniziativa è dell’Avi-Associazione vivaisti italiani che ha scelto con grande attenzione i relatori da invitare al ’tavolo’ riservato, appunto, agli addetti del comparto e alla stampa. Il convegno sarà aperto dai presidenti dell’Avi Alessandro Michelucci e del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia Francesco Ferrini che lanceranno con le parole giuste i temi al centro dell’intenso e denso incontro. A seguire l’intervento dell’assessora all’agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi e dell’assessore al vivaismo del Comune di Pistoia Gabriele Sgueglia.

Poi si entrerà nel vivo della riflessione con uno sguardo che proietterà ancora una volta la città green oltre i confini, secondo una prospettiva privilegiata che la riconosce quale modello di innovazione. Dalla concorrenza globale ai rischi di mercato, dalle minacce fitosanitarie all’aumento dei costi di produzione fino a toccare lo spinoso tasto delle avversità atmosferiche, quantomai attuale. Sfide certamente di grande peso e dagli effetti già piuttosto concreti nella quotidianità degli imprenditori del comparto vivaistico, ma sfide nelle quali si celano anche opportunità eccezionali. Vero, purché il vivaismo sappia dare risposte efficaci a domande ormai determinanti per il presente e soprattutto per l’avvenire. Tanti i punti e gli spunti. In che modo, dunque, trarre vantaggio dalla transizione verso l’economia circolare? Come tutelare e valorizzare la qualità delle produzioni vivaistiche garantendo la sostenibilità economica e ambientale? Professori universitari, economisti e i responsabili dei maggiori servizi fitosanitari saranno lì per scandagliare il terreno. Ecco perché il convegno di Avi, che sarà moderato dalla capocronista de La Nazione di Pistoia Montecatini Elisa Capobianco, si preannuncia come un’occasione unica di progettazione del futuro.

