Vittoria contro l’odio Diffamò don Massimo Portuale condannato a cinque mesi di carcere

Si è concluso ieri mattina davanti al giudice monocratico del tribunale di Trieste, il processo per diffamazione aggravata che vedeva imputato il triestino Fabio Tuiach che cinque anni fa scrisse, sul suo profilo Facebook, frasi pesanti che erano state indirizzate contro don Massimo Biancalani e il suo progetto di accoglienza nella parrocchia di Vicofaro. Per quell’episodio Tuiach è stato condannato, in primo grado, a cinque mesi di reclusione senza il beneficio della sospensione condizionale della pena e al risarcimento del danno: tremila euro per don Massimo e duemila per la Curia di Pistoia. Entrambi si erano costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Stefano Lorenzetti del foro di Prato. Tuiach è stato condannato dal giudice anche a rifondere le spese legali del parroco di Santa Maria Maggiore e della Curia stessa che si era costituita parte civile non soltanto per affiancare don Massimo, ma in conseguenza delle offese che l’imputato aveva rivolto alla Chiesa.

La vicenda era nota e risale all’estate del 2018 quando il caso Vicofaro divampò, acceso dai post pubblicati da Matteo Salvini che intervenne dopo la diffusione, da parte di don Massimo, delle immagini di una giornata trascorsa in piscina da parte di un piccolo gruppo di giovani migranti africani che erano ospiti della parrocchia. Cominciava in quelle settimane infatti l’opera di accoglienza da parte di don Biancalani.

Tuiach è un personaggio noto alle cronache, ex campione di pugilato ed ex consigliere comunale della Lega Nord a Trieste, da cui fu espulso per la negazione del femminicidio – come si legge su wikipedia –, ha aderito poi a vari movimenti fino a militare, negli ultimi tempi, nel movimento dei portuali di Trieste contro il greenpass.

Nè don Massimo, nè il vescovo Tardelli, ci ha detto ieri l’avvocato Lorenzetti, di ritorno da Trieste, hanno intenzione di esigere il risarcimento che è stato loro destinato dal tribunale triestino.

"Ciò che interessa a entrambi – ci ha spiegato il legale – è che passi il messaggio che i social non devono essere uno strumento per diffondere odio e diffamazione". La diffamazione su Facebook, e gli altri social, contempla l’ipotesi aggravata perchè raggiunge molte persone.

In questi anni le offese e le diffamazioni nei confronti di don Massimo Biancalani attraverso i social sono state innumerevoli e tutti gli autori delle frasi offensiva e infamanti sono stati querelati dai suoi avvocati.

Quello che si è concluso ieri mattina era l’unico processo aperto dopo la querela, ma ci sono, come ci conferma l’avvocato Lorenzetti, tante denunce depositate di cui si attende l’esito. Sarebbero almeno una quarantina. La ricerca dei responsabili non è facile, perchè spesso si nascondono sotto profili falsi e i server all’estero non aiutano gli inquirenti.

Ma alcune posizioni sono state risolte senza ricorrere al tribunale: don Massimo – come ci spiega ancora Lorenzetti – ha ritirato la querela nei confronti di chi ha fatto donazioni in generi alimentari alla comunità di Vicofaro: "Don Massimo non intasca nulla da queste cause", ha sempre ribadito il suo avvocato.

l.a.