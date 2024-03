Vita e benessere. Tutto in uno scatto

PISTOIA

Taglio del mastro domani alle 16,30 per la sesta edizione della mostra fotografica "Sento, vedo, racconto. Il ritratto della salute", l’appuntamento che l’Associazione Voglia di Vivere rivolge ai cittadini invitandoli a raccontare attraverso la fotografia la loro idea di benessere: 13 le foto in concorso quest’anno, che potranno essere ammirate nello spazio della Galleria Vittorio Emanuele. Deanna Capecchi, presidente dell’associazione, spiega: "Forti dei consensi raccolti dalla mostra nel tempo, abbiamo voluto portarla ancora più vicina alla città, in uno dei luoghi che ne sono il cuore e che ci offre la possibilità di consolidare il dialogo che con la città abbiamo" A fare vivace compagnia alla mostra, dal 16 al 28 marzo, un calendario di appuntamenti pomeridiani dove a essere protagoniste sono le attività che Voglia di Vivere rende disponibili alla cittadinanza, ma anche intrattenimenti musicali. le foto possono essere votate da chiunque lo desideri. La premiazione invece è fissata per il 6 ottobre, per la Camminata in Città.