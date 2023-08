Visite... in musica

La sala centrale dell’emiciclo con i suoi bellissimi affreschi decorativi dipinti dal pistoiese Bartolomeo Valiani e un’operazione complessiva di recupero che ha restituito vita a uno dei luoghi del cuore della città, il Pantheon degli uomini illustri. Oggi che finalmente questo luogo è tornato agli antichi splendori, ogni occasione è buona per farne giustamente mostra. Una di queste si presenta domani, giovedì 24 agosto, quando, in occasione della prova aperta che la Banda Borgognoni terrà sul Parterre di Piazza San Francesco in vista dei concerti del mese di settembre, sarà possibile visitare il Pantheon. L’invito è rivolto a tutta la popolazione, la partecipazione è gratuita. Le porte saranno aperte dalle 21.15.