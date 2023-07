Visita e letture per conoscere la scuola a Quarrata: progetto 0-6

Con l’appuntamento "Leggere e narrare" ai bambini ed alle bambine nei servizi educativi dai zero ai sei anni di Quarrata, si è concluso il progetto di continuità educativa 0-6, un tavolo di progettazione attivo ormai da anni sul territorio di Quarrata, coordinato da Francesca Ferretti, coordinatrice pedagogica del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Quarrata, e costituito da tutti i referenti e titolari dei servizi per l’infanzia (nidi comunali e scuole infanzia statali) e privati (nidi privati e scuole infanzia paritarie private).

Il tavolo ha l’obiettivo di essere una regia per la progettazione ed il coordinamento delle azioni educative che vengono messo in atto al fine di sostenere la qualità dei servizi, la loro coerenza e garantire ai bambini ed alle bambini il diritto alla continuità educativa nel passaggio tra nido e scuola dell’infanzia. Per l’anno 20222023 il Tavolo 06 ha coinvolto tutti i servizi pubblici e privati per l’infanzia del nostro territorio con diverse iniziative: incontri di confronto, riflessione e scambio di esperienze tra educatrici dei nidi ed insegnanti delle scuole dell’infanzia sulla tema della lettura di albi illustrati nei servizi 06 anni; formazione congiunta nell’ambito del progettazione educativa Zonale; colloqui tra educatrici ed insegnanti per la condivisione dei percorsi educativi compiuti dai bambini grandi dei nidi, al fine di garantire un passaggio in continuità verso la scuola dell’infanzia; visite dei bambini dei nidi presso le scuole dell’infanzia con colazione, lettura ed attività condivisa con i bambini delle scuole dell’infanzia.