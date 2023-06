Violenza nell’auto in sosta "L’uomo le ha offerto soldi" Poi l’ha aggredita: arrestato

Costretta a subire un rapporto sessuale. Sarebbe accaduto ad una donna che verso l’una di notte di mercoledì scorso si trovava in via Salcetana, in prossimità della confluenza con la Statale 719, dove ci sono una sala slot Vlt e un supermercato. Un uomo si sarebbe avvicinato a lei "chiedendole prestazione sessuale a pagamento". Da qui la violenza che, da quanto appreso in una prima ricostruzione, sarebbe durata per mezz’ora nell’auto di lui. Era, infatti, verso l’una e trenta quando dei passanti sono stati attirati dalle grida della quarantenne straniera. Un intervento salvifico. Alcuni giovani del gruppetto in strada sarebbero riusciti infatti a liberarla dalla violenza dell’uomo, accompagnandola al sicuro nella sala slot. Il presunto aggressore – un trentenne di origini pakistane – si sarebbe quindi scagliato contro i ragazzi prima di scappare e poi tornare lì, dove alla fine è stato identificato e arrestato. Testimoni raccontano anche di un coltello spuntato fuori durante la colluttazione. Sul posto i carabinieri, arrivati da Agliana e da Pistoia, e i sanitari del 118 che hanno preso in carico la vittima sotto choc.

Tutto ora è al vaglio degli inquirenti che hanno acquisito le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. "Abbiamo messo a disposizione dei carabinieri le riprese del nostro sistema di videosorveglianza", hanno riferito dalla gestione della sala slot. Il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, raccolte informazioni sul fatto, ha cercato ieri di approfondire la questione. "Esprimo la vicinanza mia e di tutta l’amministrazione alla vittima – afferma Benesperi –. Da parte nostra, nonostante la scarsità di risorse umane nella polizia municipale, continuiamo a lavorare affinché Agliana sia un posto sempre più sicuro. Questo attraverso l’aumento della videosorveglianza, con una sempre maggior collaborazione tra polizia municipale e le altre forze dell’ordine, e cercando di aumentare il numero di agenti impiegati anche in turni serali appiedati". Ha poi precisato: "Senza volerne sminuirne la gravità, i fatti, come raccontati domenica dalla stampa, non corrispondono esattamente al vero. Tengo a precisarlo affinché non si crei un allarme ingiustificato, fermo restando che occorre non abbassare mai la guardia davanti a fenomeni di violenza, in qualsiasi contesto si verifichino". Una precisazione che Benesperi ha scritto anche sulla sua pagina istituzionale Fb dove non sono mancate le reazioni da parte degli utenti, con commenti dove si legge che "a prescindere dal contesto", sarebbe una minimizzazione "non necessaria su una questione così delicata".