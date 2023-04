Violenza fisica e sui social: "Siamo perseguitati"

Le aggressioni al personale sanitario sono ormai all’ordine del giorno. Accade in ospedale, primo fra tutti al pronto soccorso che è diventato un luogo di frontiera, ma anche nei reparti e persino nei servizi svolti a domicilio, tanto che ci sono infermieri che vorrebbero la scorta per andare a lavorare. Un recente episodio di violenza è avvenuto in un corridoio di una struttura sanitaria. Lo sfogo che raccontiamo è quello di uno dei tanti operatori della sanità pubblica, esasperati da questa situazione. E c’è un campo del tutto nuovo in cui questi attacchi si consumano, si tratta dei social, dove quotidianamente si legge di tutto: offese che alimentano altri commenti e generano diffidenza nei confronti di chi garantisce ogni giorno un servizio essenziale.

"Se prima le violenze avvenivano nella sala d’attesa del pronto soccorso – racconta l’operatore - piuttosto che nelle salette delle visite, oggi la violenza si consuma sui social. Sembra un problema minore ma non lo è, perché le ricadute sui diretti interessati sono notevoli. Le persone non hanno freni quando scrivono sui social. Attaccano operatori (medici, infermieri e oss, senza distinzioni) anche facendo nomi e cognomi, sicure di non andare incontro ad alcun tipo di conseguenze. Se non conoscono il nome del dipendente, lo descrivono nella sua mansione e nel suo aspetto fisico, così in modo da renderlo riconoscibile. Altre volte, sono interi reparti ad essere presi di mira, descritti nei post pubblici come gironi danteschi".

E’ di qualche settimana fa un’aggressione avvenuta in una struttura sanitaria sul territorio. Ad avere la peggio è stato un medico, colpito alle spalle da un uomo che si era introdotto nella residenza e che ha sfogato in questo modo la sua rabbia verso un sistema che lui giudicava colpevole di non averlo curato a sufficienza. "Nella maggior parte dei casi – spiega l’operatore – sono le stesse vittime che rinunciano a denunciare i fatti, per paura di ulteriori ritorsioni. Invece si tratta di comportamenti che dovrebbero essere sanzionati".

Martina Vacca