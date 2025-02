Violenza e potere. Il teatro s’interroga sull’"inaccettabile"

Il copione è tristemente conosciuto: un’attrice si reca a casa di un regista per fare un provino di cinema e durante il colloquio le richieste del regista divengono sempre più esplicite. I due inizieranno a dialogare tra fantasia e realtà confondendo i piani e ciò che si compirà a danno della ragazza sarà una vera e propria violenza psicologica. La storia, che trae ispirazione dagli scandali che hanno generato il movimento #metoo, si traduce in spettacolo con "Play" in prima regionale questa sera, venerdì 21 marzo (ore 20.45) al teatro del Funaro,in via del Funaro 16, proposta realizzata con il patrocinio del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Periti Contabili di Pistoia. Il testo, capace di tenersi lontano dai facili cliché, analizza in profondità le dinamiche che si innescano nei rapporti di potere. Il sodalizio artistico tra Caroline Baglioni, attrice e drammaturga e il regista e autore Michelangelo Bellani, nasce a partire dal 2015. Sul palco anche Annibale Pavone: le luci sono di Gianni Staropoli e i costumi di Aurora Damanti (entrambi insigniti del Premio Ubu nella loro categoria).

"Crediamo che ogni occasione vada colta per porre l’attenzione su tematiche oggi più che mai inaccettabili – è il commento del direttore generale di Teatri di Pistoia Gianfranco Gagliardi –. La violenza di genere passa attraverso dinamiche esplicite o spesso sotterranee, talmente radicate dal punto di vista socioculturale da non essere nemmeno riconosciute come sopraffazioni. Per fortuna le nuove generazioni hanno maggiore sensibilità ma sta soprattutto a quelle ‘vecchie’ cambiare prospettiva e dare un migliore esempio di quello dato fin qui".

Biglietti in vendita a prezzi compresi tra 9 e 16 euro; acquisti su www.bigliettoveloce.it o nelle biglietterie fisiche di Teatri di Pistoia.

linda meoni