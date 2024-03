Scappata con le bambine, fine di un doppio incubo

Pistoia, 8 marzo 2024 – Ci sono incubi che si ripetono nella vita delle persone, e che per questo inducono le vittime a prendersi, a torto, una parte di responsabilità, rispetto a quel destino. Troppo spesso, negli ultimi anni, queste storie vedono le donne bersaglio di una violenza quotidiana, consumata dentro le mura di casa, anche quando le loro vite dovrebbero più che mai meritare protezione, perché a loro volta sono il perno dell’equilibrio di figli piccoli, spettatori inermi degli abusi.

Quella che raccontiamo oggi è una storia simile a tante altre. E anche in questa storia c’è una madre, che si è ritrovata a vivere per ben due volte nella sua vita, nonostante la sua giovane età, le violenze quotidiane di un uomo, prima da parte del padre delle sue due figliolette e poi del compagno con cui aveva provato a ricostruire un nuovo rapporto d’amore.

I fatti risalgono a due anni fa e l’altro giorno è arrivata la sentenza emessa dal giudice per le udienze preliminari Patrizia Martucci nei confronti di un giovane di 23 anni, di origine albanese, che ha patteggiato la pena di un anno e otto mesi (pena sospesa), vincolata ad un percorso riabilitativo che l’imputato ha frequentato presso un Cam (Centro ascolto uomini) di Trento, città nella quale il giovane si era trasferito.

L’uomo, difeso dall’avvocato Alessio Celli, era accusato di maltrattamenti in famiglia, aggravanti dal fatto di essere stati commessi davanti alle figlie minori della sua compagna, e di lesioni personali. La donna si è costituita parte civile, difesa dall’avvocato Francesca Barontini.

Le violenze sarebbero iniziate subito dopo l’inizio della convivenza. La giovane madre aveva accolto il nuovo compagno, pensando di ricostituire con lui l’armonia che non era riuscita ad avere con il padre delle sue figlie, dal quale aveva subito maltrattamenti per anni. Ma da subito le cose si erano messe ancora una volta male: lui disoccupato, non sembrava interessato a cercare un impiego, di fatto vivendo grazie all’aiuto di lei, che lavorava nel ristorante di un circolo. Un lavoro necessario per poter mantenere le due figliolette, e che tuttavia era motivo quotidiano di litigi: lui infatti era geloso del fatto che lei passasse molte ore fuori di casa. Dalle offese lui era passato alle aggressioni, anche fisiche. Una sera l’avrebbe colpita con schiaffi e pugni, noncurante della presenza delle bambine, perché la compagna aveva accettato di lavorare anche di domenica, ore di lavoro straordinario necessarie per pagare una festicciola di compleanno per una delle due bimbe.

Per ben due volte, i vicini di casa, allarmati dalle urla che venivano dall’appartamento, avevano chiamato le forze dell’ordine. Ma al loro arrivo la donna aveva minimizzato l’accaduto, temendo altre violenze. Fino alla sera in cui lui l’avrebbe aggredita per l’ennesima volta: quella sera lui l’aveva presa a schiaffi e pugni in viso e le aveva stretto il collo e lei era rimasta senza respiro. In pochi minuti era scappata di casa, mano nella mano con le due figlie, fino ad arrivare in una piazza dove era riuscita a chiedere aiuto ad una pattuglia di carabinieri.

«Come spesso accade nei percorsi riabilitativi al Cam - ha spiegato l’avvocato Barontini- gli operatori hanno cercato di coinvolgere anche la vittima, per favorire il percorso di recupero. Ma lei non ha più voluto vedere l’uomo che, per una seconda volta, l’aveva gettata nella paura".

Martina Vacca