Violenza da un operatore Processo al via, senza lei

Sono passati ormai tre anni dalla prima denuncia e dalle indagini che ne sono seguite. Ma la ferita per lei è ancora aperta e avrebbe lasciato strascichi pesanti. Tanto che la ragazza sarebbe caduta in uno stato di profonda depressione. Ieri mattina si è svolta la prima udienza del processo che vede imputato, con l’accusa di violenza aggravata, l’operatore, 44 anni di Pistoia, della struttura nella quale si sarebbero consumati gli abusi, nell’estate del 2020. Il pubblico ministero Luisa Serranti ha presentato una relazione psicologica per evidenziare lo stato di prostrazione in cui versa la ragazza tuttora.

Il caso, lo ricordiamo, è quello emerso un anno fa. La violenza si sarebbe consumata in una struttura nella prima periferia di Pistoia, gestita da una cooperativa di Prato. La prima confessione la ragazza l’aveva fatta allo psichiatra che la seguiva all’interno della struttura e poi era seguita la denuncia formale in Questura. Le violenze si sarebbero ripetute per ben sette volte nell’arco di un mese.

Ieri mattina, è iniziato il processo davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet. Presenti l’avvocato Pamela Bonaiuti del foro di Prato, legale di parte civile, che ha avanzato la richiesta di poter svolgere l’audizione della parte offesa a porte chiuse. L’operatore è difeso dagli avvocati Giovanbattista Salvietti e Giovanni Dini del foro di Pistoia, mentre l’avvocato Stefano Camerini di Prato è il legale della cooperativa, chiamata in causa come responsabile civile.

L’incubo, secondo il primo racconto della ragazza, sarebbe iniziato con la pandemia: una delle operatrici si era ammalata ed era stata sostituita da un uomo. Ma quell’uomo per lei che era poco più che maggiorenne si era rivelato da subito un problema. La sua vicinanza la inquietava, lei sentiva di temerlo ma non sapeva spiegare perché. Poi, un giorno, aveva compreso che qualcosa di brutto accadeva la sera dopo che lei assumeva il farmaco prescritto dai suoi medici per dormire. I ricordi erano sfuocati e allora aveva deciso di sospendere quella cura per restare vigile e per capire che cosa accadesse nel centro dove risiedeva. E’ così che aveva scoperto, secondo quanto da lei raccontato, di subire violenza dal nuovo operatore: palpeggiamenti molesti e atti sessuali a cui lei non era stata in grado di sottrarsi. A quel punto, anche se spaventata per le possibili ritorsioni, aveva trovato il coraggio di parlare e lo aveva fatto prima di tutto con gli psicologi che la seguivano. Il processo riprende a giugno.

M.V.