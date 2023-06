Violento frontale sulla Montalese Coinvolte tre auto, quattro feriti

Uno scontro frontale ha coinvolto tre auto in via Sestini, sulla via Montalese, all’altezza del circolo Arci di Pontenuovo per fortuna senza gravi conseguenze per le tre persone alla guida dei veicoli. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 17,30 quando una macchina, che procedeva in direzione di Pistoia ha invaso la corsia opposta, forse per un colpo di sonno del conducente o comunque per distrazione. Alla guida dell’auto c’era un giovane di vent’anni, che ha improvvisamente perso il controllo della sua vettura, la quale è andata a scontrarsi con una Fiat 500 che procedeva in direzione opposta e poi con un’altra auto che la seguiva. Alla guida della 500 c’era una donna di 48 anni di Montale e alla guida della terza auto coinvolta un 54enne di Montemurlo che dopo essere uscito dall’auto, nella quale erano esplosi gli airbag, si è accasciato a terra svenuto. Tutti e tre i feriti sono stati ricoverati al pronto soccorso del San Jacopo in codice giallo o verde. Sul posto sono intervenute la Misericordia di Montale e la Croce d’Oro di Montale. L’ennesimo incidente che si verifica sulla Montalese e conferma la pericolosità della strada.