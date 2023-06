Violentato per anni dalla famiglia Condannati babbo, mamma e "zio"

Una letterina di Natale, inviata a Gesù, per chiedere aiuto, per esprimere la più semplice delle richieste, di essere protetto, in particolare da quello "zio" cattivo, che gli aveva fatto tanto male. A scriverla è un bambino di appena 9 anni, già allontanato dai suoi genitori e trasferito ad una famiglia affidataria, per il contesto di degrado in cui era stato trovato e un primo sospetto di maltrattamenti. E’ l’inverno del 2010. Quello che le indagini della polizia scopriranno sarà una verità ben più feroce: il piccolo è vittima di violenza sessuale. Ad abusarne la sua stessa famiglia: quello che viene chiamato "zio" (ma che è un cugino del padre), il padre magrebino (oggi 54 anni) e la madre italiana (oggi 61enne). I fatti sarebbero avvenuti in un appartamento, una casa degli orrori nel pistoiese, dove risiedeva lo zio, mentre padre e madre sono residenti a Prato. Oggi che quel bambino è diventato un ragazzo, di 22 anni, è arrivata la sentenza di condanna definitiva dei suoi aguzzini. La Corte di Cassazione ha confermato le pene disposte della Corte d’appello di Firenze: 12 gli anni di reclusione inflitti allo padre e allo "zio", 9 alla madre. Concorso in violenza sessuale l’accusa contestata (articoli 609 e 81 del codice penale).

L’esito del lungo procedimento, iniziato dopo una denuncia dei servizi sociali a seguito delle confidenze fatte dalla vittima alla mamma affidataria, è stato reso noto dall’avvocato Giulio Canobbio, legale dell’allora bambino, costituitosi parte civile. Un’inchiesta che aveva visto impegnate sia la procura di Prato che quella di Firenze, chiamata in causa inizialmente perché era stato contestato anche il reato di riduzione in schiavitù poi caduto. Inoltre la difesa della vittima si era opposta a due richieste di archiviazione avanzate dai pm. Al luglio 2018 risale la sentenza di primo grado: 16 gli anni di reclusione inflitti al padre, 15 alla madre e allo "zio". In appello, nel novembre scorso, una riduzione della pena per il riconoscimento delle attenuanti

generiche equivalenti all’aggravante contestata.

Una vicenda giudiziaria complessa, che ha attraversato molti passaggi. Ma soprattutto una storia di violenza inaudita. "Le schifezze", come le descriveva il bambino nelle sue prime richieste di aiuto, avvenivano in un appartamento, dove il piccolo sarebbe stato portato dai genitori. Così capitava che, mentre il bimbo era alla tv, veniva trascinato e portato in camera da letto. Quella che sarebbe stata descritta dallo stesso, nelle sue testimonianze, come una stanza delle torture, dove si facevano "le schifezze". Abusi autorizzati dai genitori, quasi sempre presenti in quella casa. Un muro quello che il piccolo avrebbe trovato davanti a sé. Nessuno a cui chiedere aiuto, fino alla denuncia dei servizi sociali, per un sospetto di maltrattamenti, e il trasferimento nella sua seconda casa, quella della famiglia affidataria. Passa appena un mese e il piccolo comincia a raccontare alla sua nuova famiglia le violenze subite, fino ad arrivare ad una data importante, il Natale di quello stesso anno, quando il piccolo a scuola scrive la sua letterina, chiedendo a Gesù di essere protetto da quello zio che gli aveva fatto tanto male.

"E’ stato un processo lungo e complesso – spiega l’avvocato Giulio Canobbio di Genova, legale di parte civile – in cui la testimonianza della vittima (all’epoca minorenne) è stata fondamentale, così come le perizie degli psicologi che lo han-

no riconosciuto attendibile".

Martina Vacca