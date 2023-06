Viola la detenzione con il "braccialetto" 47enne in carcere

Poco più di un mese fa aveva già avuto a che fare con un provvedimento che ne aveva provocato i domiciliari con la misura del braccialetto elettronico ma non è servito a molto viste le ripetute violazioni al regime di detenzione. Per questo, la squadra mobile della Questura di Pistoia ha proceduto all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un italiano di 47 anni, residente in centro storico, e gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. L’aggravarsi della misura detentiva è stata decisa dal Gip in ragione delle ripetute violazioni a partire dal 9 maggio scorso quando fu fermato per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di stupefacente", arresto da cui era scaturita la misura della detenzione domiciliare con braccialetto elettronico. Lo stesso indagato era stato inoltre sottoposto, dal 1° giugno, alla custodia in carcere per altri reati come maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi ed aggravate, misura tutt’ora in atto. Pertanto dopo la notifica di ieri nel carcere di Pistoia, lì resta associato.