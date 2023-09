Vino, street art, serate rap a Carabattole, Agliana: weekend di sorprese

Al parco di Carabattole arriva un weekend pieno di sorprese. Dopo il successo degli eventi estivi, iniziati a fine maggio, continua la programmazione di ‘Carabattole love park’ il progetto multitematico del comune di Agliana, gestito dall’associazione Artigiano. Due le novità che vanno in scena da venerdì 8 a domenica 10. Il primo evento, in collaborazione con Vitium Pistoia, è ‘CariMiVini’ e si terrà venerdì 8 e sabato 9 settembre dalle ore 19.30 fino alle 24. Si tratta di una degustazione enologica, dove aziende del territorio e non solo porteranno le loro produzioni di vino. Ci sarà anche uno special guest in questi due giorni: Simone Chiappini, in arte Chiappizza, mastro panificatore, che sarà presente con una pala creata per l’occasione: Pala al vino rosso con peposo. In programma anche i Talk-Show (dalle 19.30) sul mondo del vino, venerdì 8 sarà il turno del Mondo degli Orange con Happy Orange Wine, sabato 9 è dedicato al pianeta del Metodo Classico con Vitium Pistoia e I Cugini di Bacco. Domenica 10 invece, giornata di Art in The Park, l’Urban Festival che festeggia i 50 anni di Hip-Hop. Dalla mattina alle 11 fino a mezzanotte, Street artist-Live Painting, aree artistiche, didattiche ed interattive per grandi e per piccini, area Break dance, area food and beverage, area Muay thai. E ancora, live instrumental Drum&Bass e vari stand (streetwear, artigianato, piercing, graffiti). Sul palco si esibiranno, dalle 19 in poi, artisti della scena Rap italiana e locale, con special guest il rapper "Ensi". Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Piera Salvi