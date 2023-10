Vininsala, un successo. Folla di gente in centro

"L’ultima edizione di VininSala ha dimostrato, ancora una volta, che quando si riescono ad organizzare eventi di spessore la risposta del pubblico è assicurata". A dirlo è il Direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini, che commenta così il successo di un appuntamento capace di convogliare migliaia di persone in centro nella giornata di domenica. "Un grande afflusso – prosegue Tempestini – che ha impegnato l’Associazione ed i locali del centro in un intenso lavoro, prima e durante l’appuntamento". Domenica, infatti, oltre 40 produttori vinicoli provenienti da tutta la Toscana – e accolti in 27 locali – hanno intrattenuto senza sosta un pubblico trasversale grazie al richiamo delle oltre cento etichette, tra bianchi, rossi e bollicine, messe a disposizione.

Una folla che si è riversata in centro, dalla Sala a piazza dello Spirito Santo, passando per altri cruciali snodi cittadini, da piazza del Duomo a via dei Fabbri, fino a via Roma e via Sant’Anastasio, intrattenendosi in molti casi anche per ore. Tanti avventori delle ore serali, inoltre, hanno deciso di prolungare la serata cenando nei locali del cuore di Pistoia. "Ne è uscito un evento – conclude Tempestini – che ha confermato tutto il suo appeal e che, ad ogni edizione, è in grado di crescere per numeri e qualità. Una dinamica dirompente in termini di economie e socialità generate ed un biglietto da visita invidiabile per la città". Anche per Paolo Boccardi, del Comparto Sala, il bilancio è più che positivo: "Siamo rimasti molto soddisfatti dall’andamento della giornata e dalla qualità espressa dalla manifestazione. Abbiamo accolto tantissime persone interessate al vino, con iniziative ben organizzate in ogni locale. E’ bello aver visto ancora una volta una città in festa, con una folla che ha fruito della manifestazione in maniera gioiosa ed educata".