Vincenzo, l’ultimo sorriso. L’addio a Di Massimo, una vita piena d’amore

Pistoia, 9 giugno 2023 - Alle sue spalle c’era una storia di vita bella, soprattutto una storia d’amore, che sempre si è intrecciata con il lavoro e sempre è stata dominata da una delle doti più luminose: il sorriso. Con la morte di Vincenzo Di Massimo la città, e non solo, perde una delle sue figure più rappresentative e appassionate, un uomo integro che ha saputo vivere guardando sempre al valore che più gli era caro: la famiglia. La malattia, grave, lo aveva colpito da qualche tempo. L’ha vissuta con consapevolezza e senza mai concederle l’onore della resa. Fino all’ultimo. Il suo cuore si è fermato nel pomeriggio di mercoledì. Accanto aveva le donne della sua vita, la moglie Maria Carmela Ferri e la figlia Katia, conosciuta per la sua lunga esperienza nella polizia municipale, oggi impiegata a palazzo comunale, e moglie del nostro fotografo Luca Castellani. Vincenzo lascia gli adorati nipoti Edoardo e Lucrezia.

Vincenzo Di Massimo era nato il 10 giugno del 1941 a Castel Sant’Angelo ed era cresciuto a Gavorrano. A Pistoia era arrivato quando aveva 17 anni e aveva vissuto a lungo a Capostrada, dove ancora lo ricordano con affetto e dove si era guadagnato il simpatico soprannome di Topo Gigio che la famiglia ha voluto sui manifesti funebri. Trovò subito lavoro alla torrefazione Moka Jenne di piazza della Sapienza, erano in tre e non si fermavano mai: uno tostava, uno stava al bancone e l’altro, ovvero Vincenzo, consegnava. E portava il caffè all’Antica Drogheria Niccolai di via del Lastrone 23. E lì c’era Maria Carmela. Tra una consegna di caffè tostato e l’altra si innamorarono. Ma amore e lavoro non si separarono mai: Maria Carmela lavorava anche al circolo Borgognoni sul Parterre, Vincenzo la raggiungeva per aiutarla al bar e faceva chiusura. E così era stato fino a quando era arrivata la pensione. La nascita di Edoardo e Lucrezia era stata una gioia grandissima e ai nipoti Vincenzo si è sempre dedicato con un amore sconfinato.

Gli ultimi tempi sono stati difficili e dolorosi, anche se lui, dalla sua casa in via Martino Bianchi, nel quartiere della Vergine, come ha potuto si è incamminato verso la sua Sala e la sua Piazza del Duomo, il suo mondo. "In casa non ci sto", diceva. La tristezza non gli apparteneva. Da ieri mattina la camera ardente è allestita nelle cappelle del commiato della Misericordia di Pistoia, in via del Can Bianco, e l’omaggio di quanti conoscevano Vincenzo, e gli volevano bene, è incessante e imponente. L’addio è per oggi pomeriggio, alle 15 nella chiesa di San Benedetto.

"Ringrazio dal profondo del cuore – ci ha detto ieri Katia – tutti coloro che si sono prodigati per il babbo: l’Ant, la Misericordia di Pistoia, la dottoressa Letizia Cannone, e mio marito Luca". A Katia, Maria Carmela, Luca, Edoardo e Lucrezia, l’abbraccio grande di tutta la nostra redazione.