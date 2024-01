Villetta avvolta dal silenzio, nessuno parla: "Fa impressione, ma non li conoscevamo"

Un cane abbaia nervosamente all’interno della villetta di proprietà dei Cini. Un altro cane, quello dei vicini di casa, punta con lo sguardo attento verso i cronisti che si affacciano sul piazzale di casa. Quel piazzale è lo stesso dove, all’alba dell’otto gennaio è stato dato alle fiamme Alessio Cini. Per terra, nel punto dove l’uomo ha trovato un’atroce fine tra le fiamme, ci sono ancora dei segni di sangue. In due dei tre appartamenti della villetta teatro dell’omicidio il tempo sembra essersi fermato: le due abitazioni di Cini e Maiorino, rispettivamente al primo piano e al piano terra, sono vuote. Il terzo appartamento, posto lateralmente rispetto al Cini, dove vive una famiglia non imparentata con la vittima ed estranea alla vicenda, è l’unico scampolo di normalità di tutta la proprietà. Appena fuori, però, la vita è tornata quella di sempre. A pochi metri da casa di Cini gli operai lavorano nel vivaio che circonda l’abitazione; dopo giorni e giorni, chi lavora alle piante sembra non fare più caso alla presenza di giornalisti e operatori video. Si lavora anche in un’azienda edile distante circa duecento metri dalla casa di Cini, vicino alla Brana. Proprio da quell’azienda, che costeggia la casa di accesso alla villetta dell’omicidio, sono arrivate indicazioni fondamentali per l’esito delle indagini. Una delle videocamere ha ripreso il bagliore della fiammata sul corpo della vittima, tra le 5.52 e le 5.59 di lunedì scorso. Il vicinato della villetta, composto da poche case sparse, non commenta l’accaduto. "Abbiamo letto che è stato fermato il cognato – ci dice una signora che abita poco distante dalla villetta –, umanamente ci dispiace, ma non li conoscevamo". Due famiglie distrutte, una vittima ed un fermato, vale a dire il cognato. Nonostante tutto questo Agliana e la sua frazione La Ferruccia, sembrano avere già imboccato la strada per il ritorno alla normalità.

Francesco Storai