Villa La Magia splende. Nuovi lavori completati

Villa La Magia sempre più aderente ai criteri che definiscono gli standard museali. Sono stati portati a termine infatti i lavori di restauro dei locali interni e degli impianti della villa medicea. l’intervento per un importo di oltre 500mila euro e finanziato dal Fondo Cultura, ha permesso la realizzazione di sistemi di rilevazione incendi, e di videosorveglianza e antintrusione in tutti i locali e nelle cantine sottostanti la villa. Una serie di impianti finalizzati a poter eventualmente ospitare opere d’arte, anche in previsione di un possibile seguito del progetto "Uffizi diffusi". Proprio l’ex direttore della celebre galleria fiorentina Eike Schmidt, ideatore del progetto di "prestare" opere a realtà del territorio, purché adeguate, aveva fatto nel 2021 un sopralluogo alla villa dopo che l’amministrazione comunale aveva avanzato la propria candidatura. E’ stato terminato anche il restauro di alcuni locali del piano mezzanino, dove in corso d’opera sono emerse tracce di decorazioni delle pareti e dei soffitti che costretto la messa in opera di un progetto di recupero affidato a una dittacon competenze competenza in restauro di superfici decorate. Completato anche il restauro della torre, dei locali al piano terra compreso lo scalone monumentale, della sala dei telefoni e dei locali del piano mezzanino che immettono sullo scalone.

Intanto procedono anche gli altri ulteriori interventi, quelli cioè finanziati dal Pnrr per un importo totale di 2milioni e suddivisi in 5 lotti. Tre sono i lotti già portati a termine, che riguardano il complesso all’esterno di villa La Magia: il recupero del portale monumentale di accesso al parco che è stato ripulito e nuovamente intonacato, la messa in sicurezza del muro del giardino a parterres, che da decenni era puntellato da uno scheletro in cemento armato e da pali in cemento, lungo il tratto pedonale di Via Magia e sistemato il viale principale di accesso al parco - per il quale la Soprintendenza ha richiesto di mantenere il carattere di "strada bianca" non pavimentata - con l’installazione di illuminazione a led di tutti i percorsi e con impianto di videosorveglianza con tre postazioni dotate di telecamere di controllo. Tra i lavori già eseguiti che riguardano gli esterni, ci sono anche il restauro dei cancelli principali di accesso (quello automatico e quello nei pressi della Tinaia), l’installazione di pedane per il superamento delle barriere architettoniche nel cortile centrale e la posa di rastrelliere portabiciclette nei pressi del parcheggio nel parco pubblico.

D.G.