Villa La Magia, Restauro e Nuovi Impianti in Corso per la Fine dell'Estate

Restauri e rifacimenti a tutto spiano a villa La Magia: i vari cantieri stanno portando avanti i lavori sia negli interni dell’edificio che all’esterno e secondo le previsioni per la fine dell’estate gli interventi dovrebbero essere portati a termine. Resterà da avviare solo il restauro della fontana del giardino a parterre, che inizierà da metà settembre, insieme al giardino stesso. Per quanto riguarda i lavori già iniziati, nei locali interni della villa è in corso l’installazione dei nuovi impianti, le pavimentazioni e le tinteggiature sono state già completate, mentre il restauro dello scalone monumentale inizierà a breve (importo 527.691,86, Iva compresa, finanziato dal Fondo Cultura). Ma sono i 2milioni del Pnrr a costituire l’impiego più sostanzioso, che prevede ben sei lotti. Con il primo, in accordo con la Soprintendenza, sarà riportato il portale all’aspetto originario (provvisoriamente le statue antistanti sono state portate dentro la cappella). Il secondo lotto riguarda la sistemazione del muro di contenimento del giardino a parterre e la cappella neogotica, mentre il terzo riguarda il restauro della scultura del ninfeo, della statua e della vasca della fontana del cortile centrale e della vasca del lago nel giardino romantico. Con il quarto e il quinto lotto saranno sistemati gli alberi e realizzati gli impianti di irrigazione, di illuminazione e di videosorveglianza.

Infine sono partiti i progetti per la realizzazione del virtual tour e dello spazio immersivo, mentre parte della segnaletica è già stata ultimata. Fino a metà luglio, proprio per i lavori che riguardano l’illuminazione e la sistemazione definitiva del manto stradale, non sarà possibile l’accesso al parco di villa la Magia dal viale, ma potrà avvenire regolarmente a piedi, da Via Magia (tramite il percorso alternativo realizzato sotto il muro del giardino a parterre) e dal bosco passando dal parcheggio area sgambatura per cani. "Non volendo privare la cittadinanza del parco della villa, così amato e frequentato, specialmente con la bella stagione – fa sapere l’amministrazione comunale –, ci organizzeremo con l’impresa dei lavori per controllare gli accessi e segnalare ai cittadini le condizioni di pericolo".

Daniela Gori