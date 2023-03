Villa di Scornio al restyling Un progetto da 420mila euro per riportarla all’antico splendore

È in corso a Villa di Scornio un importante intervento di manutenzione straordinaria e restauro che sta interessando la copertura, lo scalone ottocentesco e le facciate. Il progetto definitivo, redatto dai tecnici del Comune, prevede un investimento complessivo di 420mila euro, di cui 320mila euro concessi dalla Regione Toscana e il resto comunali. Lo scopo dell’intervento è conservare e tutelare l’immobile, sede della scuola di musica Mabellini, con una riqualificazione generale dell’edificio per rinnovare le superfici delle facciate e restituire aspetto e colori originari. Prosegue, così, l’ampio intervento di riqualificazione e valorizzazione di uno dei parchi più grandi e significativi di Pistoia, su cui l’amministrazione comunale sta investendo risorse già da tempo.

"L’intervento in corso – evidenzia Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici – consiste in un riordino della facciata esterna e una sistemazione armonica di uno dei più importanti patrimoni storico-culturali della nostra città. Intervenendo sulla parte esterna, infatti, riportiamo Villa di Scornio al suo antico splendore, valorizzando i motivi delle modanature e dei cassonetti del fornice dello scalone, ripristinandone la funzionalità e andando a salvaguardare anche l’interno, che custodisce bellissimi affreschi realizzati dai migliori artisti fiorentini dell’epoca".

L’intervento prioritario è la manutenzione della copertura in coppi e tegole, che necessitano di una revisione generale che sarà attuata attraverso la stesura di una membrana impermeabilizzante e la sistemazione e la sostituzione, dove necessario, degli elementi in laterizio maggiormente usurati. In occasione dei lavori, si interverrà anche sulle facciate, che presentano tratti di degrado dovuti all’azione degli agenti atmosferici e degli attacchi di muschi e licheni che hanno alterato in particolare la parte bassa dell’edificio. Già attuata la sostituzione degli infissi esterni con nuovi serramenti in legno certificati, che garantiscono migliori prestazioni termiche e la possibilità di accedere al Conto termico (un incentivo economico per favorire la diffusione dell’efficienza energetica, ndr) che permetterà un recupero dei costi. Sarà restaurata la gradinata dello scalone ottocentesco in travertino che domina la facciata, con una pulizia delle superfici calpestabili e la stuccatura delle lesioni e delle giunzioni. Inoltre verranno recuperati e ripuliti anche la fascia perimetrale di base in travertino, il marciapiede e il marcapiano in pietra serena; ma saranno anche intonacate le superfici e sistemati i vani sottoscala nonché messa in sicurezza del fornice posto sotto lo scalone principale.

red.pt.