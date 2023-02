Vigilia primarie Pd Tre i seggi aperti dalle 8 fino alle 20

Tre seggi aperti domani, domenica 26 febbraio, ad Agliana per le primarie del Pd, dove la mozione Schlein ha fatto il pieno di voti. Al congresso del Pd aglianese c’è stata una buona partecipazione. E’ intervenuto, come iscritto al Pd di Agliana, anche l’onorevole Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione di Elly Schlein, che ha evidenziato come lo scorso 25 settembre, alle elezioni politiche, si sia chiuso un ciclo che ha visto la sconfitta non solo del Pd, ma dell’intera sinistra italiana, rimarcando i contenuti della mozione a partire dai presupposti di una necessaria scossa emozionale e di un passo di lato dell’attuale dirigenza. Nella votazione, la mozione Elly Schlein ha ottenuto il 72,2 %, seguita da Stefano Bonaccini (19,4%), Gianni Cuperlo (8,4%) e nessun voto per Paola De Micheli. Questo il commento del segretario del Pd di Agliana, Andrea Acciai: "Siamo soddisfatti della partecipazione all’assemblea congressuale, un 72% degli aventi diritto che va ben oltre le medie nazionali e denota un deciso incremento d’iscritti rispetto al 2021. Ma soprattutto stiamo ottenendo un ritorno di attenzione e di interesse sui temi della politica, specie di quella legata alla sinistra, che ci fa ben sperare per il prossimo futuro, a partire dalla prossima campagna elettorale per le amministrative. Invito a partecipare per individuare i segretari nazionali e regionali". I tre seggi, tutti accessibili a persone con disabilità, sono nelle sedi Pd di Spedalino (via Don Milani 27), circolo Rinascita (via Roma 38) e circolo Gramsci (via Adelmo Santini 175). L’apertura è dalle 8 alle 20.

Piera Salvi