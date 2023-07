Vigili del Fuoco di Pistoia in Supporto alla Regione Veneto in Emergenza Meteo I vigili del fuoco di Pistoia offrono il loro aiuto a causa delle gravi conseguenze delle condizioni meteorologiche avverse nel Nord Est. Personale, motopompe e attrezzature sono inviati a sostegno del comando di Venezia. Un prezioso aiuto in queste ore difficili.