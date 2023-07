Vicofaro, ordinato lo sgombero Il Comune: "Entro 15 giorni La parrocchia va liberata"

La parrocchia di Santa Maria Maggiore in Vicofaro dovrà essere sgomberata entro 15 giorni. Questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’ordinanza contingentibile e urgente emessa nella giornata di ieri dal Comune di Pistoia nei confronti del legale rappresentante della struttura, don Massimo Biancalani. Se questo non avverrà volontariamente, la mancata esecuzione dell’ordine impartito comporterà il deferimento all’autorità giudiziaria per innosservanza del provvedimento e soprattutto l’esecuzione coattiva dello stesso tramite le forze dell’ordine. Lo sgombero si farà e presto, insomma, con le buone o con le cattive.

"È arrivato un messo comunale a casa mia che mi ha consegnato un ordine di sgombero. Mi sto interfacciando con l’avvocato per capire e muovermi di conseguenza", ha commentato così lo stesso don Massimo Biancalani, amareggiato, annunciando l’intenzione di non arrendersi. Anzi, rilanciando sul proprio profilo Facebook la notizia della richiesta di sgombero con un’immagine della chiesa con su impressa la scritta “Il sindaco ordina lo sgombero“ e con un messaggio eloquente: “La disumanità che avanza... Vicofaro non si tocca“. Un post, quello che in poche ore ha fatto il giro del web e della città, tra l’altro accompagnato dal codice Iban per chiedere sostegno.

Ma che cosa succederà adesso? Tre i punti cardine dell’ordinanza emessa dall’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Tomasi (con il quale, ieri sera, non è stato possibile mettersi in contatto, ndr): immediato sgombero di persone e cose dagli immobili del complesso parrocchiale, appunto; divieto assoluto di accesso agli stessi fin tanto che non saranno ripristinate le idonee condizioni igienico-sanitarie; immediata rimozione di rifiuti e deiezioni unitamente alla pulizia e alla sanificazione dei locali dove, sempre stando all’ordinanza, al momento si troverebbero almeno 164 posti letto occupati dalle persone ospitate dalla parrocchia.

Tra le motivazioni espresse nel documento, oltre ai vari provvedimenti e ordinanze che si sono susseguiti negli ultimi anni, si fa riferimento in particolare a un sopralluogo effettuato lo scorso 3 luglio da polizia municipale, tecnici comunali, Asl Toscana Centro e vigili del fuoco. Stante al relativo verbale, oltre al sovraffollamento della struttura utilizzata come "dormitorio con soggiorno continuativo di persone per 164 posti letto individuati", sarebbero state confermate "le precarie condizioni igienico-sanitarie dei luoghi" e la presenza di "rifiuti, sporcizia, muffe, infiltrazioni, residui di alimenti, ristagni di acque di scarico, escrementi di topo e di volatile", nonché di "spazi esterni utilizzati come orinatoi". Senza contare impianti elettrici non a norma, insufficienti requisiti di aerazione e assenza di dispositivi antincendio.

Un atto, lo ricordiamo, che arriva a pochi giorni di distanza dallo stanziamento di 30mila euro da parte della Regione Toscana nei confronti della Sds pistoiese per avviare un’operazione di decongestionamento della struttura: un percorso che, a questo punto, potrebbe non iniziare nemmeno.

Alessandro Benigni