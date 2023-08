Vicofaro, è braccio di ferro "Rischio tubercolosi escluso ma con pochi test effettuati"

Lo sgombero del centro di accoglienza è di fatto in stand by, ma dopo le recenti dichiarazioni del parroco di Vicofaro, don Massimo Biancalani, continua il botta e risposta con il comitato residenti della zona che torna a parlare di sicurezza sanitaria. "Preme evidenziare – scrive in una nota il Comitato con l’avvocaro Alberto Barni (foto) – che secondo il direttore generale dell’Asl Toscana Centro, allo stato attuale, non c’è un rischio di malattia conclamata relativamente alla tubercolosi. Quello che, tuttavia, non si menziona è che la maggior parte degli occupanti si è sottratta volontariamente allo screening. Solo una parte dei circa 160 migranti presenti in media a Vicofaro ha accettato di sottoporsi al test Mantoux e, di questi, una percentuale ancora inferiore si è presentata alla lettura dei risultati. In pratica si contano sulle dita di una mano coloro che, risultati positivi (una decina), si sono poi sottoposti alla radiografia per escludere la presenza della malattia. Come si può, pertanto, anche solo parlare di assenza di rischio o minimizzare il problema se gli esami non possono essere nemmeno eseguiti? È evidente a tutti che se qualcuno non si sottopone agli esami strumentali non potrà mai sapere se portatore di malattia o meno, a maggior ragione per una malattia tanto contagiosa quanto pericolosa. Inoltre, se gli occupanti la parrocchia di Vicofaro non effettueranno lo screening della malattia, come si può anche solo pensare di curarli e prevenire un eventuale peggioramento del loro stato di salute?".

Ed in effetti è vero che la difficoltà maggiore per gli operatori Asl è quella di intercettare i migranti ospiti della parrocchia per tutti i controlli necessari. Intanto l’appello di don Massimo è quello di evitare lo sgombero per consentire a chi fugge da carestia e guerre di avere comunque un tetto sotto cui dormire. Il Comitato residenti si oppone con forza invece alla permanenza dei migranti nella struttura.

"Invitiamo, nuovamente, tutte le istituzioni coinvolte nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a farsi parte attiva affinché venga eseguito un vero screening di tutti gli occupanti la chiesa e venga trovata un’altra sistemazione, consona, per tutti gli occupanti. Chiediamo, inoltre, di essere invitati ai tavoli istituzionali al fine di poter portare ed evidenziare la reale situazione di Vicofaro".