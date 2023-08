Viaggio Jazz da New York a Roma, Concerto Stasera in Piazza del Duomo

"A Jazz trip from New York to Rome" è il titolo dell’evento jazz che si svolgerà stasera, sabato 12 agosto, ore 21, in Piazza del Duomo, organizzato dal Caffè Duomo. Il concerto ripercorre un viaggio virtuale di classici standard: Gershwin, Legrand, Bacharach, Trenet, Distel, Jobim, Gilberto, Martino, Tenco, Endrigo e Pino Daniele. Saranno eseguiti da Federico Frassi al pianoforte, Matteo Bonti al contrabbasso, Fabrizio Doberti alla batteria, Emanuele Marsico tromba e voce, Carlo Cappellini, voce. "Vista l’elevata qualità dei musicisti e la raffinata scaletta dei brani, nonché la stupenda location – fanno sapere gli organizzatori – ci auspichiamo una bella presenza di pubblico". C’è la possibilità di cena e degustazione prenotando a questi numeri: 0573.24660 oppure 334.3619278.