Viaggiare ma ora con un altro perché

Viaggiare cambia la vita. Viaggiamo per vivere esperienze, fare cose nuove, stare con gli amici, scoprire angoli di paesi lontani permettendoci di fare esperienze uniche che ricorderemo per tutta la vita. Ma viaggiare con un perché, aiutando, non lo fanno in molti, anche se negli ultimi anni tanti giovani dedicano il loro tempo libero e si impegnano in progetti o con associazioni per aiutare le popolazioni locali, tutelare l’ambiente e la fauna.

Abbiamo fatto una ricerca e abbiamo trovato che questo tipo di esperienza ha un nome: vacanze solidali. Molte sono le associazioni coinvolte: Amnesty International propone dei campi estivi per approfondire il tema dei diritti umani e la lotta per un mondo più giusto, oppure progetti italiani come quelli di Libera, Mani tese, Lunaria (campi di volontariato giovanili) e altri internazionali come il Servizio volontario europeo. Le vacanze solidali poi riguardano anche l’ambiente e la sua fauna, come Legambiente Natura che salvaguarda le tartarughe in Italia. Iniziative bellissime, che ancora non possiamo seguire, ma cresceremo e viaggeremo!