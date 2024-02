Viadotto, sopralluogo sul cantiere. Ora mancano soltanto i guard rail

Dopo la richiesta, presentata un paio di mesi fa, del consigliere comunale di San Marcello Piteglio, Carlo Vivarelli, di poter accedere al cantiere del viadotto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, ieri mattina, alle 11, si sono dati appuntamento, davanti al cantiere: il presidente della Provincia , Luca Marmo, la geometra Topazzi, l’ingegnere Gentili (entrambi della Provincia), i responsabili della sicurezza dello studio Sgrilli e un rappresentante dell’impresa Edilpontina, che ha effettuato i lavori. L’accesso è stato negato alla stampa e ai capigruppo di maggioranza e minoranza consiliare, Andrea Pierazzi e Franco Del Re, che non ne avevano fatto richiesta. Del Re non ha apprezzato la fiscalità, rilevando che le persone ammesse non avevano i dispositivi di protezione necessari, quindi, a suo avviso, si tratta di formalità applicate a piacere e non a termini di legge. La sostanza del sopraluogo è però legata alla riapertura del ponte, la cosa che interessa veramente ai paesani. Si è appreso che la ditta che posizionerà i guard-rail, stimati in circa 300 metri, è la Conglomerati Spa di Agliana, i circa 200mila euro necessari provengono dal ministero, essendo parte di un finanziamento in cui era compresa anche l’asfaltatura del ponte. I lavori sul piano viario sono terminati, per restituire il viadotto alla circolazione mancano solo le barriere, che saranno posizionate a breve tant’è vero che la geometra Topazzi ha detto: "Fatti salvi eventi imprevedibili entro l’estate la strada verrà riaperta". Fatto questo, si dovrebbe attivare l’iter per far ottenere i ristori alle imprese danneggiate dalla prolungata limitazione all’utilizzo del ponte.

Terminato questo tormentato capitolo si procederà a risanare la parte sottostante utilizzando un finanziamento del Pnrr. Le buste contenenti le offerte per questo intervento sono state aperte due giorni fa, ma questa è una storia ancora da scrivere. Carlo Vivarelli ha precisato che la sua azione, seguendo l’operato della magistratura, non si ferma qui, ma prosegue con un controllo costante.

Andrea Nannini