Viadotto, soldi finiti e tutto da rifare Niente certezze sull’inizio dei lavori

Nessuna certezza sulla ripresa dei lavori per il viadotto di Maresca, i soldi sono finiti negli avanzi del bilancio 2022 e c’è da rifare tutto da capo. Lo spiega con chiarezza il presidente della Provincia, Luca Marmo. La responsabilità dovrà emergere dall’indagine interna già avviata. Il presidente, probabilmente stanco delle continue sollecitazioni, ha messo nero su bianco i vari punti. "In relazione alla mancata ripresa dei lavori annunciati nell’assemblea del 19 dicembre 2022, ho attivato una verifica interna nei confronti dell’ufficio competente per chiedere le motivazioni del mancato impegno entro i tempi previsti delle risorse già assegnate sul bilancio 2022, per le quali erano state approvate le relative variazioni di bilancio nei consigli provinciali del 26 ottobre 2022 e 0 del 4 novembre 2022.

"Mi sono immediatamente attivato – spiega Marmo – per reperire all’interno del bilancio nuove risorse immediatamente disponibili in sostituzione di quelle andate in avanzo per il mancato impegno. Grazie alla collaborazione del segretario generale e dei servizi finanziari sono state reperite le risorse necessarie per le quali sono in corso di predisposizione gli atti e, previo parere dei revisori, dovranno essere oggetto di approvazione con decreto del Presidente della Provincia. Una volta approvato il decreto, le risorse verranno assegnate all’ufficio viabilità per l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la riapertura del cantiere. Mi sono attivato già da tempo – conclude Marmo – con la Regione Toscana per l’apertura di una procedura di ristoro per le aziende che hanno subìto danni economici nel periodo di chiusura totale del viadotto".

Fratelli d’Italia nel frattempo non risparmia valutazioni pesanti: "Continua la ridicola vicenda legata al Viadotto di Maresca, dopo quasi 5 anni di chiusura, dopo 3 assemblee pubbliche, durante le quali si è rassicurato la popolazione sulla ripartenza dei lavori, dopo due consigli provinciali urgenti per lo stanziamento di ulteriori risorse, siamo ancora in fase di stallo. Fa sorridere la presa di posizione del Pd locale, che tenta di salvare la faccia in una vicenda dove ci sono importanti responsabilità da parte di chi tace, vedi il delegato alla viabilità provinciale e primo portabandiera Pd Nicola Tesi". A questo punto, di date non ne parla più nessuno, e Fratelli d’Italia rincara: "Basta perdere tempo, è ora di ripartire con i lavori, attendiamo risposte precise per il bene della comunità marescana e della montagna tutta".

Andrea Nannini