Viadotto, domani l’incontro con la popolazione

Nuovo capitolo della saga del viadotto, oltre milleseicento giorni dopo la chiusura del settembre 2018. Sarà domani pomeriggio, alle 15, nella Sala Coop in via Risorgimento, a Maresca, che la Provincia darà le spiegazioni. "In vista della ripresa dei lavori al viadotto di Maresca, il presidente e la struttura della viabilità della Provincia di Pistoia – come è scritto nella nota pubblicata nei giorni scorsi – incontreranno i cittadini mercoledì 22 febbraio alle ore 15 nella a Coop di Maresca. L’incontro è finalizzato a fornire maggiori informazioni sulle modalità di ripresa della viabilità ed esporre il cronoprogramma della ripresa del cantiere". L’assemblea segue quelle del 18 ottobre 2022 e quella del dicembre scorso. I lavori, stando agli impegni annunciati nella seconda riunione, quando l’ingegnere Eugenio Ricci, appositamente arrivato da Roma, ebbe modo di spiegarli, sarebbero dovuti iniziare a gennaio. Siamo a febbraio, ma ancora non si vedono maestranze attive, eppure il meteo sarebbe stato propizio. Il presidente della Provincia, Luca Marmo, così spiega: "Effettivamente i tempi si sono allungati per dare soluzione a una serie di procedure burocratiche e amministrative, siamo comunque giunti al termine anche di questo passaggio e, prima di dare il via ai lavori ho pensato bene di parlarne con i cittadini". L’attesa è ovviamente forte perché il disagio si è fatto sentire e gli abitanti degli altri paesi della Montagna ci hanno ironizzato pesantemente nei giorni del Carnevale, in effetti nella situazione qualcosa di surreale non era difficile coglierlo. Ormai il ponte, prendendo spunto dai ragazzi che dalla pianura vengono a farsi i selfie, è diventato patrimonio collettivo al pari della storica vendita della fontana di Trevi, un richiamo per il turismo.

Andrea Nannini