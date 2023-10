Viadotto chiuso da cinque anni: "La Procura prosegue le indagini"

Il 13 giugno sono iniziati i lavori sul viadotto di Maresca, affidati alla Edilpontina di Latina, il 13 ottobre sono scaduti i quattro mesi previsti come termine. Queste opere dovrebbero portare all’agognata riapertura del viadotto che, da poco più di cinquant’anni, circonda l’abitato. Il 10% dei quali trascorsi senza poterlo utilizzare normalmente. Trascorsi i quattro mesi, l’argomento torna all’attenzione dopo un comunicato emesso dal consigliere comunale Carlo Vivarelli, della Lista Civica Cambiare, nei giorni scorsi invitato dalla procura per rispondere alle domande degli inquirenti, come rende noto lui stesso, ovviamente senza fornire dettagli.

"Informo la popolazione – scrive il consigliere – che nei giorni scorsi ho inviato una lettera al sindaco di San Marcello Piteglio per poter visitare il viadotto di Maresca, per accertare che i lavori per riaprirlo stiano andando avanti. Ho invitato anche il capogruppo del centrodestra. Mi farò accompagnare da un tecnico, per esaminare i lavori. Voglio inoltre informare la popolazione – sottolinea Vivarelli – che l’esposto alla magistratura che avevo inviato nella primavera scorsa per indagare sul disastro dei cinque anni che hanno preceduto gli attuali lavori, e che hanno provocato degli ingentissimi danni economici alla Comunità di Maresca, sta andando avanti. Spero che la Procura vada in fondo nell’accertare le responsabilità, e sono molte, che riguardano l’incredibile chiusura del viadotto di Maresca". La prima chiusura del viadotto risale al 18 settembre del 2018, ormai ben dentro al sesto anno consecutivo di agibilità inibita totalmente o parzialmente. Le motivazioni sono apparse più volte poco credibili, alcune addirittura surreali, ma gli anni sono passati, danni e disagi accumulati e il viadotto è ancora chiuso. In una certa misura, fortunatamente, la riapertura del vecchio ponte della ferrovia è riuscito a lenire i disagi, ma il danno rimane comunque notevole. La presidente della Unicoop Montagna Pistoiese ha parlato di un calo del 30% degli incassi.

"Spero che i lavori attuali siano a buon punto – conclude Vivarelli – altrimenti agirò di conseguenza. Informo inoltre che la richiesta di danni che avevamo presentato collettivamente con alcune persone del territorio alla Provincia di Pistoia, sempre riguardo la chiusura e l’intermittente possibilità di utilizzo del viadotto, è rimasta ancora senza risposta, e che informeremo la popolazione sugli gli sviluppi della questione".

Andrea Nannini