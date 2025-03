Viabilità montana: "Problemi con Anas. Risposte da Salvini"

"Ancora una volta dei lavori sulla Strada Statale del Brennero che penalizzano imprese e attivitaÌ legate al turismo dell’appennino toscano. Sulla SS12 si susseguono e persistono in piena stagione invernale interruzioni con cantieri a rilento che danneggiano l’Abetone: Salvini dia Anas un’indicazione chiara per sbloccare i troppi problemi della viabilità statale della montagna pistoiese”. Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd Marco Niccolai rispetto all’interruzione della Statale del Brennero nei pressi del comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, con ricadute sul traffico per l’appennino pistoiese. "Ma non è la sola criticità sulla viabilità in provincia di Pistoia – aggiunge –. Anas da 7 anni è ritornata ad avere la competenza sulla Statale 66 e non ha mai neanche parlato di progetti alternativi ai principali nodi, a partire dalla variante di San Marcello. Per non parlare dello stillicidio di semafori sulla SS64 in direzione Bologna sulla Porrettana".