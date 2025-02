Viabilità, ecco come cambia . La mappa dei lavori a febbraio

PISTOIA

Questi i provvedimenti legati alla viabilità cittadina ufficializzati, attraverso apposite ordinanze, nelle ultime ore dal Comune. Proseguono i lavori di rifacimento dei marciapiedi e, fino al 21 febbraio, in via Cardinale Fabroni sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e, dalle 8 alle 17, il divieto di transito. I pedoni potranno camminare lungo passaggi protetti. Per la manutenzione dei lastricati nel centro storico, invece, sono in programma modifiche alla viabilità dal 10 al 15 febbraio. In Ripa delle Stinche sarà in vigore il divieto di transito. Il percorso alternativo si snoderà lungo via delle Pappe, via Filippo Pacini, Ripa della Comunità e via XXVII Aprile. In via XXVII Aprile sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Le auto potranno circolare sulla porzione della carreggiata libera dai lavori.

I pedoni potranno camminare lungo un passaggio protetto. Passando alla periferia, per consentire a Publiacqua la realizzazione dei lavori di scavo per un collegamento alla rete idrica, in via Archimede in prossimità dell’intersezione con via Pratese, da oggi a mercoledì sono previste alcune modifiche alla viabilità, nello specifico saranno vietati il transito e la sosta mentre è consentito da via del Girone l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti della zona.

Infine, da oggi e fino al 17 febbraio in via Bonellina, all’intersezione con la Sp9 Montalbano, verranno eseguiti da Publiacqua lavori di scavo per la realizzazione di nuovi allacci fognari e idrici. Nell’occasione, in via Bonellina, nei pressi del civico 162, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e chiusa al transito veicolare la corsia di ingresso a Bonelle. Predisposto un itinerario alternativo tramite via dello Scannerino e i pedoni potranno camminare lungo percorsi protetti.

Nella stessa strada sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, in prossimità delle intersezioni e introdotto il senso unico di circolazione nella direzione est-ovest (svolta a destra dalla Provinciale), al fine di agevolare l’ingresso a Bonelle.

