Via Zamenhof, nessuna novità

Resta transennata e interdetta alla sosta delle auto e al transito pedonale, l’area sottostante alle mura storiche di via Zamenhof, davanti alla scuola Collodi, dove il mese scorso si registrò il distaccamento di un sasso che sfondò il vetro di una macchina. Dopo l’incidente sono subito partite le necessarie verifiche per capire al meglio come garantire la sicurezza ai cittadini. Anche perché, una volta saliti sulla sommità delle mura storiche, i vigili del fuoco hanno constato l’esistenza di una grossa crepa che interessa una porzione di un barbacane. In attesa di novità sostanziali sono una decina i posti auto interdetti: una soluzione-tampone che rischia di protrarsi a lungo, poiché al momento il possibile intervento per garantire la totale messa in sicurezza della porzione di mura è tutto da capire e

delineare. Senza contare la questione economica, altro aspetto non certo secondario.