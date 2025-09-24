Via Ugo Schiano, si lavora per la sicurezza

I lavori in corso a Bardalone, per il rifacimento e la messa in sicurezza di via Ugo Schiano, hanno destato l’approvazione di residenti e utenti. Si tratta del tratto che conduce a Campo Magno, la borgata che regala uno dei panorami tra i più suggestivi dell’intero comune. "Sono operativi da alcune settimane due cantieri importanti avviati dall’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio – si legge sul profilo Facebook del vicesindaco, Giacomo Buonomini – con l’obiettivo di mettere in sicurezza e migliorare la percorribilità di via Ugo Schiano, che porta verso Campo Magno attraversando le borgate “altre“ del paese. Il primo intervento – prosegue – riguarda la zona di Case Cola, lungo il tratto di strada dissestata, da anni soggetta a cedimenti perché realizzata su terreno instabile. Il Comune è intervenuto con risorse proprie per progettazione e affidamento dei lavori, che prevedono l’utilizzo di terre armate: già posizionate sul lato destro salendo verso Campo Magno, saranno poi realizzate anche sul lato sinistro. Una volta completato, il tratto sarà consolidato e finalmente sicuro. Si tratta di un’opera richiesta da tempo, finanziata due anni fa e ora in corso di realizzazione, con conclusione prevista entro l’autunno.

"Il secondo cantiere – spiega ancora il vicesindaco – interessa il tornante sotto Campo Magno, danneggiato dalla calamità naturale che ha colpito l’area lo scorso marzo. Anche qui Il Comune è intervenuto con fondi comunali in somma urgenza, confidando in un successivo rimborso da Regione e Governo. Sono stati installati oltre trenta micropali, una misura strutturale che assicurerà stabilità alla strada non solo nell’immediato, ma anche per il futuro. Entrambi gli interventi vengono eseguiti a strada aperta, senza disagi per la viabilità. Si tratta di un complesso di interventi – conclude Buonomini – dal valore di oltre 200.000 euro e sono seguiti dai Servizi Manutenzioni e cura del territorio e Lavori pubblici del Comune di San Marcello Piteglio".

Interventi del genere, soprattutto quello di Case Cola sono particolarmente apprezzati anche perché attesi da tempo, infatti il terreno aveva manifestato cedimenti da alcune decine di anni, questo intervento, oltre a mettere in sicurezza la strada, ne facilita anche la transitabilità.

Andrea Nannini