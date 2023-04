Via Serragliolo e Salceto, nuova rotatoria e più verde: ok al progetto

Il consiglio comunale ha dato il via a due importanti progetti urbanistici, entrambi illustrati dal sindaco Luca Benesperi: il progetto unitario convenzionato in via Serragliolo e la variante semplificata al piano di lottizzazione in zona industriale Salceto-Palaia. Nel primo caso si prevede la costruzione di case a un piano tra via Serragliolo e via Provinciale, con realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra le due strade (dove si sono verificati diversi incidenti, anche mortali) migliorando così la sicurezza stradale. Prevista, da parte dei privati, la cessione al Comune di una porzione di terreno adiacente al giardino Ovidio Sgatti, che sarà ampliato. Favorevoli 14: Lega, FdI, Agliana cambia e Forza Italia per la maggioranza, Pd-Agliana insieme, Agliana civica e Agliana in comune per l’opposizione. Unico voto contrario, quello di Massimo Bartoli (M5s) che ha espresso preoccupazione perché si edifica su un terreno a ridosso del torrente Bure e quindi a rischio idraulico. Aspetto considerato anche da altri consiglieri che però, data la bassa urbanizzazione, il miglioramento della sicurezza stradale e l’aumento di verde, hanno detto ‘Sì’.

Molto dibattuto il voto sulla variante al piano di lottizzazione Salceto-Palaia, conclusa con nove ‘Sì’ (tutta la maggioranza) e sei ‘No’ (tutta l’opposizione). Il progetto risale all’epoca del sindaco Giunti, con una superficie edificabile notevolmente superiore. Firma dello schema di convenzione sotto il mandato del sindaco Mangoni, nel 2018. E’ dell’anno scorso la proposta di variante semplificata, con l’eliminazione della suddivisione in lotti, sostituiti con due macro comparti. E’ seguita la Valutazione ambientale strategica da parte di Asl, Regione, Genio civile e Arpat, che ha prodotto modifiche per la riduzione del rischio idraulico, con incremento dellacassa di laminazione. A carico dei lottizzanti c’è anche la bonifica dell’ex discarica comunale. Piera Salvi